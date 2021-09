Itt az igazi ősz, ám nem érdemes hátradőlni, hiszen ez az évszak a legtökéletesebb időszak a sportolásra is. Véget ért a nyár és ezzel együtt a nagy meleg is, ami a szabadtéri sportoknak kedvez. A kinti mozgás segít elkerülni őszi levertséget, a fáradtságot, sőt, a betegségeket is - így érdemes nekivágni, de nem mindegy, hogy miként tesszük azt. Nézzük, mit ajánl Katus Attila!