A hírességek ha akarnának, sem tudnának mindenkinek megfelelni. Kulcsár Edina is a mai napig rengeteg bántást kap külseje miatt, de már megtanulta kezelni a negatív véleményeket.

"Én a kezdetektől fogva figyelek arra, hogy úgy alakítsam a tartalmat a közösségi oldalaimon, hogy fontos témákról is beszéljünk, ne csupán a jól beállított vagy bikinis képek legyenek jelen, a figyelem egyes embereknél valahogy mégis mindig elcsúszik arra, hogy éppen hogy nézek ki" – nyilatkozta a Vasárnapi Blikknek Kulcsár Edina. Az egykori szépségkirálynő nem tagadja, sok időbe telt neki, mire megtanulta helyén kezelni a rosszindulatú hozzászólásokat.

"A szülés után megkaptam, hogy mennyire elhagytam magam, aztán az életmódváltás után azt írták, hogy mennyire gáz vagyok, hogy lefogytam. Lehetetlenség mindenkinek megfelelni, de én ennek ellenére is a természetességet szeretném képviselni, nem szerkesztem szét a fotóimat, sok nőben is így is hatalmas frusztráltságot okoz a tökéletes Insta-világ képe" – magyarázta Edina, aki szerint azok, akik a neten utálkoznak, és ismeretlenül alkotnak véleményt, nem kapnak elég figyelmet és szeretetet a saját életükben.