A holnap esti Mintaapákban különleges epizódnak lehetnek szemtanúi a nézők. Számos híresség lesz látható a TV2 napi sorozatában, többek között Varga Viktor, Gelencsér Timi, Király Viktor és Ördög Nóra is tiszteletüket teszik.

Lékai-Kiss Ramóna, a sorozat Annája elárulta, miért különleges az estélyi, amit a forgatáson viselt.

"Ördög Nóri ebben a ruhában sok évvel ezelőtt átvett már egy díjat, úgyhogy most én viselem itt, ezen a díjátadó gálán - ami nem a valóság - úgyhogy jót mosolyogtunk a Nórival, elő is kereste azta képet, amikor ebben a Merő Péter ruhában pompázik"- mesélte Rami, majd Ördög Nóri is elárult néhány kulisszatitkot.

"Ördög Nóraként, aki nem teljesen olyan, mint Ördög Nóra, én celebrálom ezt az eseményt, ez egy gála, egy nagyon elegáns party, ahol sok híresség megjelenik. Én vagyok a műsorvezető, és persze a hátam közepére nem kívánom az egészet (...) Rühellem az egész felhajtást, és legszívesebben otthon ülnék a kanapén a férjemmel, de igyekszem profin elvégezni a feladatomat. Interjúkat veszünk fel, van egy színpadi jelenet is, és utána egy drámai fordulat veszi kezdetét (...)

- árulta el a TV2 műsorvezetője.

Makranczi Zalán arról is beszélt, hogy az általa megformált Szabolcs majdnem megfulladt egy sajt darabtól, és Gelencsér Timi próbált segíteni rajta. Az, hogy mi történt még a különleges eseményen, a Mintaapák holnap esti epizódjából kiderül 19:55-től a TV2-n.