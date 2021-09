A Kossuth- és Liszt Ferenc-, Príma primissima-díjas Dés László a napokban másodjára is megnősült.

A Blikk úgy tudja, hogy a zeneszerző szerelmével, Évával múlt pénteken, egy meghitt szertartáson mondták ki a boldogító igent, így most már férjnek és feleségnek mondhatják magukat. Dés és kedvese évek óta boldogok együtt, négy éve együtt is élnek, így nem meglepő, hogy hivatalosan is összekötötték az életüket. A zeneszerző új felesége, Éva egyébként angoltanár és felnőttoktatással foglalkozik.

Az ország egyik leghíresebb zeneszerzője első feleségével 35 évig élt együtt, Vásárhelyi Máriától három gyermeke született. A zenész mára négy unokával büszkélkedhet, házasságuk azonban zátonyra futott.

