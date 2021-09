Majoros Hajni a közösségi oldalán vallot szerelmet és mondott köszönetet férjének:

"Köszönöm. Számodra ez a szó nagy jelentőséggel bír. S valóban, ez a szó nem lehet elcsépelt. A sok-sok köszönet és az azt kiváltó tett változtatja a másikat hálával telt emberré. Mert megtanultam, hogy a hála egy olyan érzet, melyet nem kell szégyellni, nem kell magamba zárni, és elbújtatni a másik elöl, mert esetleg gyengének tűnnék a másik szemében. Igen, jól ismersz, és igen, azzá váltam, aki mindig is lenni akartam.

Segítettél értékelni és átértékelni, elfogadni és megbocsátani. Ezért is hálás vagyok. De ez csak egy kis része az egésznek, hiszen a hálámat nem tudom jobban kifejezni, mint hogy hozzád kötöm az életemet, amit megszerettettél velem. Mert szeretem az életem és szeretem, hogy a része voltál, vagy és leszel. Adtál hitet, lelki biztonságot és jövőképet. Emlékszel? 11 éve történt.. Azt mondják gombócból is sok, de ezekből az évekből nem az. Egyáltalán nem sok. Tudom, szerinted ez 100 évnek is megfelel.

Két gyermek a történetünk szerves része, mi látjuk őket felnőni, ők pedig látnak bennünket megkomolyodni. Megteremtetted a biztonságunkat jelentő otthonunkat, ahova ha megérkezünk elmondhatjuk, hazaértünk. Nem félek már semmitől, és senkitől, hiszen itt vagy mellettem, s ha kétségeim támadnak bármivel kapcsolatban, csak átölelsz és fülembe súgod, hogy minden rendben lesz Anya.

Peti! Köszönöm és köszönöm. Mindig hálás leszek. Szeretlek mindörökké" - írta egy esküvői fotóhoz Hajni.