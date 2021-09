Sharon Stone letagadhatna pár évet: 63 évesen is nagyon dögös teste van az egykori szexszimbólumnak.

Vannak színésznők, akiken nem fog a kor; közéjük tartozik Sharon Stone is, aki az Elemi ösztön című filmben villantott nagyot először, de még most is szívesen mutogatja formás testét. Sharon Instagram-oldalán osztott meg két képet, melyeken egy fekete, kivágott fürdőruhában szexizik egy sziklán.

A színésznő annyit írt a kép mellé, hogy "Test, szellem & lélek", valamint "Fontos az énidő". Bármi is legyen Sharon Stone csodaszere, a napozó világsztáron nem látszik az a 63 év, simán letagadhatna 20 évet. Valószínűleg ezzel tisztában van ő is, hisz előszeretettel mutogatja formás idomait és vesz fel szeméremdombig felvágott ruhákat.