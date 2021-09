Will Weber, Michael Schumacher atyai jó barátja meglepő dologgal rukkolt elő.

Ahogy arról mi is hírt adtunk, elkészült a Michael Schumacherről szóló dokumentumfilm. Két évtizeden át, legnagyobb sikerei idején is Will Weber volt Schumacher menedzsere. A Forma-1 hétszeres világbajnokának 2013-as síbílesete óta a család nem ad ki róla információt, még Webernek sem. A 79 éves üzletember szerint ennek az az oka, hogy a tragédia hírére nem utazott azonnal a helyszínre.

„Michael és én már-már egy házassághoz hasonló kapcsolatot ápoltunk, hiszen többet voltam vele, mint a saját feleségemmel. Jó lett volna, ha lett volna egy hozzá hasonló fiam. Ezért nagyon hiányzik nekem. Ha végre találkozhatnánk, biztosan a nyakába borulnék és szorosan megölelném. Ha néha pár napig nem is jut eszembe, valaki biztosan szóba hozza, és olyankor újra előtörnek az emlékek"

– mondta Weber a svájci Blicknek.

A legendás F1-es autóversenyző "pótapja" továbbra is reménykedik abban, hogy folyamatosan javul a pilóta állapota, és egyszer majd újra találkozhat Schumacherrel.

„Csodák márpedig vannak, csak szilárdan kell hinni bennük. Biztos vagyok benne: újra talpra fog állni!"