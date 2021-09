Már a reggeli óráktól kezdve érkeztek a luxusautók az alcsúti arborétumhoz, ahol Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea tartotta az esküvőjét. A bejáratnál biztosnági őrök álltak, akik csak a meghívott vendégeket engedték behajtani. Természetesen volt olyan, aki ennek ellenére megpróbált bejutni. Gulyás Balázs filmrendező, publicista megpróbált bejutni, ám a kapunál megállították, nyilvánvalóan nem volt rajta a listán.

Gulyás nem rendezett jelenetet, tudmásul vette, hogy nem jött be a terve, és félreállt a kocsijával - számolt be a Blikk.

Sajtóbeszámolók szerint a nagy napra Andrea és Lőrinc saját logót is terveztetett, ami azon a karszalagon is látható, amit az esküvő területére belépő vendégek is kaptak.

Kora este a torta is megérkezett. Egy ismert budapesti cukrászat készítette, akik igazi profik esküvői tortában, gyönyörű desszerteket készítenek. Az esküvőre egy mentőautó is behajtott. Nem szirénázott érkezéskor, vélhetően a helyszínt biztosították ők is.

A lakodalomban lágy, andalító, szerelmes számok is szóltak, felcsendült Lady Gagától a Shallow című szám is. Az év esküvőjén 100-200 vendég vehetett részt.