A lemezlovas Metzker Viktória és Márki Norbert estek ki a Dancing with the Stars második évadának első adásából. Viki bordatöréssel állt színpadra, amit megelőzött egy autóbaleset, valamint rátenyerelt a konyhai főzőlapra. A katasztrófasorozatról, valamint a kiesésről is őszintén nyilatkozott a Life.hu-nak.