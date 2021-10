Colin Farrell, aki élvezi a szingliséget

Colin Farrell az egyik legfelkapottabb agglegény Hollywoodban, de ő a jelek szerint nagyon is élvezi a szingli létet. Egyik interjújában azt állította, azért van egyedül, mert celeb és utálja, hogy ha elkezd ismerkedni valakivel, az rögtön reflektorfénybe kerül. De olyan nyilatkozata is volt már, miszerint nem mindenkinek való a házasság, és ő azt is el tudja képzelni, hogy egész életében egyedül marad. A színész ennek ellenére több hírességgel is randizott, ilyen volt Britney Spears, Janet Jackson, Demi Moore, sőt még Angelina Jolie-val is hírbe hozták. Két gyermeke van két különböző nőtől, akiket ráadásul ő nevel, így gondtalanul éli a szingli apukák életét.

Alexander Skarsgard, aki brit nőt szeretne feleségül venni

Alexander Skarsgard Hollywood legnépszerűbb férfisztárja, Svédországban már ötször a világ legszexibb férfijének választották. A jóképű színészt szinte már Hollywood összes színésznőjével hírbe hozták, hosszú kapcsolata viszont nem volt sok. A színész mindig is hangsúlyozta, hogy meg szeretne nősülni és gyerekekre is vágyik, ami érthető, hisz ő is nagy családban nőtt fel – 5 testvére és két féltestvére van. Egy interjúban egyszer azt állította, hogy brit nőt szeretne feleségül venni, de úgy látszik, még nem találta az igazit.

Bradley Cooper, aki anyukájával és 3 éves kislányával él

Bradley Cooper Hollywood egyik legfelkapottabb sztárja: tehetséges, sikeres, befolyásos, jóképű és nem utolsósorban egyedülálló édesapa. 2019-ig élt párkapcsolatban a gyönyörű modellel, Irina Shayk-kal, sőt, még egy közös kislányuk is született. Sajnos a kapcsolat zátonyra futott, a pár azonban továbbra is jó kapcsolatot ápol gyermekük érdekében. A híres színész még 2009 és 2011 között együtt járt Renée Zellwegerrel, de hírbe hozták Jennifer Lopezzel és Lady Gagával is. Jelenleg Bradley egyedülálló, édesanyjával és kislányával él együtt.

Zac Efron, aki nemrég szakított kedvesével

Zac Efron tavaly nyáron Ausztráliában, egy kávézóban ismerkedett meg Vanessa Valladeres-sel, aki kiszolgálta a színészt. Bár távkapcsolatban éltek, nagyon gyorsan komolyra fordult a kapcsolatuk, már közös házvásárlást is terveztek. Végül idén áprilisban szétváltak útjaik és azóta a jóképű színész szingli férfiként tengeti hétköznapjait. A sármos színész mindig is imádta a szép nőket: számos modellel és színésznővel járt együtt, de úgy látszik, hogy az igazi még várat magára.

Scott Eastwood, aki nem akart a Szürke 50 árnyalata című filmben szerepelni

Scott Eastwood a legendás Clint Eastwood fia, aki bizonyára a sármját és tehetségét is édesapjától örökölte. A jóképű színész magánéletéről nem tudni sokat, pár éve mindenesetre azt nyilatkozta, hogy egyedülállóként rengeteget randizik és sokat szexel. Ami a nagy törést okozhatta nála, hogy 2014-ben meghalt egy lány autóbalesetben, akivel épp randizott. Ez akkoriban nagyon megviselte és ez sem könnyítette meg számára, hogy komolyabban beengedjen valakit az életébe. Érdekesség róla, hogy az ő neve is szóba került a Szürke 50 árnyalata című mozifilm forgatásakor, azonban ő nem akart részt venni a válogatón, azt mondta, hogy ez a szerep nem neki való.