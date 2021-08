45. születésnapját ünnepli a filmvilág egyik legfelkapottabb agglegénye, aki színészdinasztia tagjaként lett híresség és férfiidol Svédországban, majd Hollywoodban is. Ebből az alkalomból pedig összegyűjtöttünk egy csokornyi érdekességet Alexander Skarsgårdról.

Igazi színészdinasztiából származik.Az édesapja, Stellan Skarsgård a svéd színjátszás és az európai filmművészet egyik legjelentősebb színésze, aki hollywoodi filmekből is ismerős lehet. Az öt édestestvére és két féltestvére közül pedig Gustav Skarsgård, Valter Skarsgård és Bill Skarsgård is elismert színész lett odahaza és nemzetközi fronton is.

Szeret együtt bulizni az apjával.Kettejük kapcsolata sosem volt szokványosnak mondható, Stellan Skarsgård például a nudista elveiből adódóan általában ruha nélkül tartózkodott otthon, és erről csak akkor szokott le, amikor a kamaszodó fiai elkezdtek lányokat hazahordani. De felnőttként is inkább a baráti, mint a szülő-gyerek viszony jellemző rájuk, Los Angelesben például Alexander rendszeresen elviszi magával és a barátaival bulizni a papát is, aki abszolút vevő az ilyesmire.

Tizenhárom évesen abbahagyta a színészetet.Hétévesen szerepelt először egy filmben, amit az apja egyik barátja forgatott. Keresett gyerekszínész lett belőle, tizenhárom évesen pedig már igazi sztárrá vált a hazájában egy tévés produkciónak köszönhetően. A hírnév és az állandó reflektorfény azonban nem tetszett neki, ezért felhagyott a színészkedéssel. A tanulmányaira koncentrált inkább, többek között politológiát és építészetet is tanult Svédországban, Angliában és Amerikában, és letöltötte a sorkatonai szolgálatát. Csak a húszas évei elején kezdett el újra színészkedni.

Magyar színészt tanulmányozott az egyik szerepéhez.A világhírnevet a True Blood – Inni és élni hagyni című sorozat hozta el számára, amiben egy ezeréves viking vámpírt alakított. A szerepre felkészülve pedig tanulmányozta a korábbi híres vámpíralakításokat, többek között minden idők leghíresebb Drakulája, a magyar Lugosi Béla játékát is.

Három szuperhősből csak egy jött össze neki.A 194 centiméter magas, Svédországban ötször a legszexibb férfinak választott Alexander Skarsgård igazi férfiideál, így nem csoda, hogy több esetben is felmerült a neve szuperhősök szerepére. Azonban hiába versenyzett a meghallgatásokon Thor és Amerika Kapitány szerepére is, végül nem ő lett a befutó. Egy kevésbé hagyományos szuperhős, Tarzan szerepét viszont eljátszhatta, igaz, a film nem aratott túl nagy sikert.

Ő Hollywood egyik legnevesebb agglegénye.Sosem nősült meg, és a magánéletét igyekszik annyira titokban tartani, amennyire csak lehetséges. Persze ez a legtöbbször csak még több pletykát szül: „Nincs egyetlen olyan szingli nő sem Hollywoodban, akivel a bulvár ne hozott volna már össze. Ha beszállok egy taxiba egy ellenkezű nemű személlyel, másnap már az jelenik meg, hogy összeházasodunk" – mondta erről.

Francia színésznőért rajong.A kedvenc színésznője a francia Isabelle Huppert, különösen A zongoratanárnőben nyújtott alakítása miatt. A kedvenc színésze Gary Oldman, a kedvenc filmje pedig egy régi, fekete-fehér vígjáték, a Kacsaleves a Marx-fivérektől.

Női ruhában parádézott a vörös szőnyegen.A tinilány naplója című filmjének premierjére nem csak arany estélyiben és magassarkúban, de nőnek sminkelve és egy Farah Fawcett stílusú szőke parókában érkezett, megidézve többek között a film történetének hátteréül szolgáló 1970-es éveket.

Elgyalogolt a Déli-sarkra.A Walking With The Wounded jótékonysági szervezet által szervezett, sérült katonáknak adományokat gyűjtő verseny keretében eltúrázott az Antarktiszon a Déli-sarkig az amerikai csapatban. A versenytársai olyanok voltak, mint Harry herceg a brit, és a színész Dominic West a kanadai csapatban.