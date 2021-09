Ahogy arról mi is hírt adtunk, nagyon izgalmas változás előtt áll Tóth Gabiék élete, kislányuk ugyanis hamarosan elkezdi a bölcsit.

Tóth Gabi blogjában írt arról, hogy férjével, Krausz Gáborral egyetértésben hozták meg a döntést, hogy Hannaróza bölcsibe megy. Az édesanya nem titkolja, hogy ettől függetlenül nagyon izgul az új élethelyzet miatt.

„Az eddigi burok, amiben óvni, védeni tudtam, megszűnik, és a lányom számára kitágul a világ. (...) Elfogadják, lesznek barátai? Ott fog enni, aludni, mi lesz, ha hiányzom neki, mi lesz, ha elesik, sír... és még sorolhatnám." – írta Gabi, aki azt is elárulta, kinek a véleményét kérte ki először a bölcsődével kapcsolatban.

„Természetesen felhívtam az orvosunkat, aki, mint mindig, most is megnyugtatott, hogy Hanni tökéletesen fejlődik a maga ütemében, és rám pirított, hogy merjek végre jobban bízni az ösztöneimben, mert a szülői önmarcangolás okozza a legtöbb szorongást, és ha valami, hát az biztosan nem tesz jót a gyereknek sem. Szóval igyekszem megfogadni a tanácsát, és nektek is ugyanezt tanácsolni..."

-mesélte az énekesnő, aki nemrégiben Hannaróza cuki fürtjeit is megmutatta követőinek.