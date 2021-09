Korábban már mi is beszámoltunk arról, hogy néhány héttel ezelőtt drasztikus változást akart, ezért megvált hosszú tincseitől Gregor Bernadett. A színésznőre gyakorlatilag rá sem lehet ismerni, ugyanis egészen rövidre vágatta hosszú fekete haját. A rajongók akkor nem győzték dicsérni Bernit, akinek elképesztően jól áll az új hajviselet.

Az utóbbi időben azonban nem csak hosszú hajától vált meg, hanem korábbi öltözködési stílusát is maga mögött hagyta és sokkal letisztultabb, elegánsabb ruhákat kezdett el viselni.

"Évekig öltözködtem indiai boltból, imádtam azokat a színes, hosszú, száriszerű ruhákat, ám valahogy azt kezdtem érezni, hogy ezzel az új frizurával már másra vágyom. Egy 350 literes zsákot pakoltam tele azokkal a ruhákkal, amelyeket már nem fogok hordani, sokkal letisztultabb, visszafogottabb stílusra vágytam" - mesélte a Blikknek a színésznő, aki a sportot is beiktatta a mindennapjaiba.

"Amikor folyamatosan előadások vannak, az embert motiválja, hogy bele kell férnie a fellépőruhákba, és persze az együtt öltöző színésznők is méregetik egymást, emiatt jobban odafigyelnek. Ennek hatása azonban nem tartott sokáig. Már tavasszal feljött rám pár kiló, nem éreztem teljesen jól magam, aztán jött az igazi sokk, amikor vettem egy szobamérleget, és ráálltam. Nyolc kilóval mutatott többet, mint kellene. Be kell vallanom, fogyitótabletta-függő vagyok, csakis azzal megy a fogyás. Persze, emellett rá kellett kényszerítenem magam a mozgásra is, ami ellenkezik a természetemmel, nem vagyok egy sportos alkat" - tette hozzá Berni.