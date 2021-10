Kinizsi Ottó tangót táncolt Szőke Zsuzsival a Dancing with the Stars szombat esti adásában. A produkció témája a félrelépés volt, amelynek végén a látottakhoz Ottó feleségének, Deutsch Anitának is volt hozzáfűznivalója. Váratlanul megjelent, adott egy pofont férjének, majd elviharzott.