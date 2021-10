Albert Györgyi az ELTE angol-történelem szakán végzett, majd megszerezte a MUOSZ újságíró diplomáját is. Tanulmányai után több rádiónál is dolgozott, és a médiának köszönhetően az egész ország megismerte a nevét. Többször közvetítette az Oscar-gálát, és saját műsort kapott az ATV-ben is, sőt különleges művészekkel is készíthetett interjút, többek között John Travoltával és Madonnával.

Albert Györgyi háromszor ment férjhez, először egy nála 20 évvel idősebb üzletemberhez, majd Máté Gáborhoz, harmadszor pedig Győrffy András borkereskedőhöz.

Az első férjem a semmiért képes volt kékre-zöldre verni, a második megölette velem a gyerekem

– írta később Miért pont ők? – A férfiak fogságában című könyvében Györgyi.

Az ismert tévés második férje nős volt, de érzéseiknek nem tudtak parancsolni, összeköltöztek, majd később összeházasodtak. A férfi később kijelentette, hogy nem akar gyereket, és ezt annak ellenére is tartotta, hogy Györgyi a házasságuk öt éve alatt hétszer esett teherbe, ám bármennyire is könyörgött a férjének, az hajthatatlan volt.

Magánéleti problémái miatt a munkában is egyre hátrébb szorult, pánikbetegséggel, depresszióval, anorexiával és alkoholfüggőséggel is küzdött, arról nem beszélve, hogy az öngyilkosságot is többször megkísérelte. Györgyit 2008. október 3-án a TV2 Aktív című műsorának stúdiójába kellett volna szállítania egy taxinak. A sofőr akkor azt hitte, hogy az újságíró szokás szerint elaludt, azonban ekkor nem tudta felkelteni. A taxis hívta a mentőt, a kiérkezésük után negyvenöt percig küzdöttek a eszméletlen újságíróért. A diagnózis szerint légzési és keringési elégtelenség okozta halálát, egyszerűen megállt a szíve. Halálakor a 16 évvel korábbi barátja és kollégája, Galsai Dániellel alkotott egy párt, akivel a negyedik esküvőjét tervezte és azt, hogy külföldre utaznak és új életet kezdenek