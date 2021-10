Zimány Linda egy ideje a szinglik táborát erősíti, de nem szeretné, ha ez így maradna. Feleségként és anyaként képzeli el magát három év múlva.

"Hogyan képzelem el magamat három év múlva? Addigra remélem már gyermekem és boldog családi életem lesz, egy csodálatos férj oldalán. Ez a legfőbb célom" - mondta a Borsnak Linda. Ehhez pedig meg kell talánia a tökéletes férfit. Természetesen konkrét elképzelése van arról, hogy leendőbelijének milyen embernek kell lennie.

"Szerintem Daniel Craig az ideális férfi. Mivel ő foglalt, egy hozzá hasonló, sármos pasival is beérném. Az sem baj, ha kicsit idősebb! Nekem nagyon vonzó, ha valakinek hatalma van és fel lehet rá nézni. Persze az is fontos, hogy elegáns és igazi úriember" - mondta. Emellett saját jogi praxisát is be szeretné idítani, amihez még két szakvizsgát le kell tennie.