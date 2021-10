"Folyamatosan készülök a tévézés utáni időszakra, mert bármikor eljöhet. Sok helyre fektettem be nagy pénzeket és mindegyik kockázatos üzlet. Krajnyák Peti barátommal három-négy helyen van viszonylag nagyobb befektetésünk. Nekem van egy-két ingatlanom, amit bérbe adok, de ezeket az üzleteket inkább csak azért csinálom, mert valamit mindig csinálni akarok, mert ha nem csinálok semmit, akkor egy kicsit unatkozom" - nyilatkozta a Blikknek Majka, és a házasságáról is beszélt.

"A házasélet fantasztikus, gyakorlatilag nem változott semmi, de valójában mégis, most már jogot formálhatok mindenre. A feleségemtől, amit eddig csak kértem, azt már kicsit parancsolva is mondhatom. Na, jó, igazából viccelek, minden ugyanolyan köztünk, mégis egy picit emelkedettebb hangulata van annak, hogy most már papírunk is van a dologról. persze, nem akarom túlmisztifikálni, mert eddig is jól megvoltunk Hajnival" - mondta a zenész, akinek máris kiesett az egyik versenyzője a Sztárban sztár leszek! műsorából. Az erről készült videónkat itt nézheted meg.