Sarah Lescrauwaet-Beach ételművész csodálatos kompozíciókat készít, amelyeknek minden eleme ehető és egészséges. A nő saját bevallása szerint már 12 éves kora óta imádott az ételekkel pepecselni, sőt, akár önállóan megfőzött egy családi ebédet is: ez a szenvedélye a mai napig megmaradt.

Sarah elmondta, hogy kompozíciói elkészítésében nemcsak a szépség, hanem az egészségesség is motiválta, főleg amiatt, hogy fiatal kora óta érzékeny a gyomra. Azt vallja, és utazásai alatt is azt tapasztalta, hogy a zsír elhagyásával, könnyű ételekkel is fantasztikus ízkombinációk hozhatók létre. Bár megkóstolni az alkotásait nem tudjátok, galériánkat a képre kattintva megnézheted.