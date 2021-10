Tóth Andi a szombati Dancing with the Stars élő adására készülve, a próbateremből posztolt a közösségi oldalán.

Tóth Andi rendkívül szorgalmasan és fegyelmezetten készül hétről hétre a Dancing with the Stars élő adásaira. Az énekesnő sokakat meglepett kiemelkedő tánctudásával, illetve azzal, hogy milyen alázattal próbál helytállni a parketten. A sok befektett munka meg is látszik Andi teljesítményén, aki táncpartrnerével, Andrei Mangrával a legtöbb pontszámot kapták a múlt heti élő showban.

A fiatal tehetség a minap a próbateremből posztolt, amelyből arra következtethetünk, hogy minden szabadidejét kihasználja arra, hogy még tökéletesebbé csiszolja a tánctudását.