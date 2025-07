Tudtad? A kedvenc Squid Game szereplőnk százmilliós rajongótáborral rendelkező énekes

Véget ért a Squid Game harmadik évada, amelynek befejezése több kérdést vetett fel, mint ahányra választ adott. Azok számára, akik még nem látták az utolsó részeket, nem szeretnénk spoilerezni, de egy dolog biztos, nem most láttuk utoljára a gyerekjátékokba csomagolt élet-halál harcot. Az utolsó évadok során rengeteg új és kedvelhető szereplőt kaptunk, és közülük is kiemelkedik Jo Yu, aki a várandós kismamát játszotta az utolsó részek során. A fiatal sztár a tapasztalatlansága ellenére az egyik legmélyebb és legfájdalmasabb alakítást hozta el nekünk, most pedig kiderült róla, hogy nem csak tehetséges színész, hanem világhírű énekesnő is a 23 éves lány.

A Squid Game egyik legszerethetőbb karakterét hozta a vászonra Jo Yu

Forrás: Getty Images North America

A Squid Game színésznője több száz milliós rajongótáborral rendelkező énekesnő is

A DailyStar számolt be róla, hogy Jo Yu a második évad során ugrott be a szereplőgárdába, Kim Jun-hee szerepére, aki bár az elején csak egy gyámoltalan tinédzsernek tűnt, a végére már egy mindenre képes édesanyává vált. Most pedig kiderült, hogy Jo Yu az egyik legismertebb és legtöbb követővel rendelkező K-pop együttes az Iz*One lánybanda énekesnője volt a sorozat előtt. A zenekar több százmilliós megtekintéssel rendelkező számokat adott ki, és 2016-ban még egy koreai tehetségkutatóversenyt is megnyert. Úgy látszik, hogy a 23 éves énekesnő nem csak énekelni, de színészkedni is profi szinten tud, izgatottan várjuk a következő nagydobását. Addig is hallgassátok meg a a zenekar legismertebb slágerét: