A zenész, aki nemrég azt nyilatkozta, hogy Schobert Norbi nyomdokaiba lépne, a Blikknek elmondta, hogy miért hirdetik a fővároshoz közeli ingatlant, amelyben mind a mai napig a Sláger TV Drága családom című reality műsorát forgatják.

"Négy éve költöztünk be ide, minden a mi terveink szerint készült, csodálatos ház, amiben a szívünk és a lelkünk is benne van. Szerettünk itt lakni, sokat költöttünk a házra, a festékeket például külföldről hozattuk, és hónapokat vártunk rá. Itt minden passzol mindenhez, ezért ha valaki szeretné, a bútorokat is megveheti, biztos vagyok benne, hogy megegyezhetünk egy jó árban" – mondta Emilio.

"Egyből azt hitték sokan, hogy Tinával válunk, ezért áruljuk a házat, de erről szó sincs, csak kinőttük. Vivike már nagy, kell neki egy tágas, csajos szoba, de nekünk is szükségünk van nagyobb térre. Ezért döntöttünk úgy, hogy építkezünk. Az még legyen titok, hogy hol, de elárulom majd, amint lehet. Már jönnek is az érdeklődök, de aki csak azért akarja megnézni a házat, mert látta a műsorban, azt el kell keserítenem: ez nem múzeum, csak olyan jöjjön el, akinek a vételár 20 százaléka ott van a zsebében, ez a kitétel "– nyilatkozta nevetve Emilio.