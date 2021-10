Rúzsa Magdi szeptemberben jelentette be az örömhírt, miszerint hármas ikrekkel várandós. Bár az énekesnő már nem koncertezik, még mindig nagyon aktív.

Az egész országot megdöbbentette, hogy Rúzsa Magdi hármas ikrekkel terhes.Az énekesnő tíz éve él boldog házasságban férjével, Simon Vilmossal, és most érezték úgy, készen állnak családot alapítani.

Mivel az ikerterhesség nagyon veszélyes, Magdi már nem koncertezik, és a kicsik egészsége érdekében novemberben már be kell feküdnie a kórházba. Magdi addig is kihasználja az időt, és igyekszik tartalommal megtölteni az utolsó "szabad" heteket: ezúttal Esztergomban csavargott férjével. A gyönyörű kismama sármos férjét, és gömbölyödő terhespocakját is megmutatta követőinek.