Nádai Anikó tavaly vesztette el édesanyját, erről a tragédiáról nem beszélt sokat a nyilvánosság előtt, de most elárulta, kisfia nélkül valószínűleg nem élte volna túl, hiszen rendkívül szoros volt közte és anyja között a kapcsolat.

"Az anyukám volt a mindenem: az édesanyám, a barátom, a pszichológusom. Azt hiszem, ha nincs a kisfiam, nem éltem volna túl az elvesztését, de legalábbis ép ésszel biztosan nem" - mondta a Blikknek Anikó. Az is kiderült, hogy édesapjával nem volt soha szoros a kapcsolata. Sosem volt apakép az életemben, de édesanyámmal mindig is meg tudtunk oldani mindent. Kifestettük a házat, simán elvégeztünk apróbb szereléseket is, ezért már gyerekkoromban hozzászoktam ahhoz, hogy ne essek kétségbe, ha valami elromlik" - mondta. Arra a kérdésre, hogy hiányzott-e valaha az édesapja azt felete, nem tudja, milyen, ha van.

"Olyan ez, mint amikor van egy étel, amit sosem kóstolt még az ember, így az nem tud hiányozni. Nekem már ez a természetes. Ma sem tartjuk a kapcsolatot" - mondta Anikó, aki boldogabb, mint valaha új párja mellett.