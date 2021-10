A Karinthy-gyűrűs humorista a március 15-i és az augusztus 20-i videó elkészítése után újra Szép Bencével, a történelem szakon végzett stand up-ossal sétált együtt, hogy oldott hangulatban, de kellő komolysággal beszéljenek a harmadik magyar nemzeti ünnep előzményeiről, az 1956-os eseményekről - írja az Origo.

Rengeteg munka van ebben a kisfilmben is, amelyet a készítői megpróbáltak könnyedén, humorral fűszerezve előadni, egyúttal megtartva a téma komolyságát, amely így edukációs értékkel is bír.

Ez a sétafilm tehát az 1956-os forradalmi eseményeket eleveníti fel.

Bagi Iván, Szép Bence és alkotótársaik kisfilmjének koncepciója egyértelmű: szeretnék megszólítani a fiatalokat. A Sétatörténelem legújabb darabjához készített kísérőfilmben reagálni kellett a fiatalok megváltozott médiafogyasztási szokásaira, még akkor is, ha nehéz témáról van szó, hiszen ezekről a sorsfordító eseményekről mindenképpen beszélni kell.

Fiatalosan, lazán, és csak nagyon finoman vegyítve a humort ezzel a történelmi formátummal"

- nyilatkozta Bagi Iván a werkfilmben a legújabb sétafilmjükről beszélve.

"A nemzeti ünnepeink azért vaskos témák" - mondja a kísérőfilmben a történelem szakot végzett Szép Bence, aki már az augusztus 20-i filmnél is helyet változtatott, kamera mögött tevékenykedő íróból a kamera előtt a történeteket mesélő is lett. "Ezekről a témákról olyan filmes elemekkel szeretnének beszélni, amelyek révén azok súlyossága ellenére is fogyaszthatóbb, könnyedebb, pörgősebb lesz a mondanivaló" - jelentette ki Szép Bence.

A videóra kattintva láthatjuk Bagi Ivánék új történelmi sétafilmjének elkészítéséről szóló összeállítást. Az 1956. október 23-i forradalom és szabadságharc eseményeiről szóló film pedig hamarosan látható az Origo oldalán.

