A Punnany Massif frontembere, MC Wolfie közösségi oldalán jelentette be, hogy hamarosan édesapa lesz.

MC Wolfie rendhagyó módon tudatta a világgal, hogy hamarosan édesapa lesz.

Most, hogy kipörgettem az "another life" című sorozatot a netflixen, nagyon úgy tűnik, hogy hamarosan az én bolygómon is megjelenik egy új életforma.(ui.: előbb jön ki, mint az új lemezünk. "

- írta ki Instagram oldalára, melyet hamarosan elárasztották a gratulációk.

"WAAAA!!! Gratulalok tesam!!! " - írta Trap kapitány, de Pásztor Anna se rejtette véka alá örömét:

"Gratuuuuulaaaa❤️❤️❤️❤️❤️❤️" - írta az énekes oldalára.