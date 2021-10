Király Viktor nagyon szeret enni, így az utóbbi időben felszaladt rá pár kiló. Az énekes azonban ezt nem hagyta annyiban, 10 kilóval lett könnyebb az elmúlt másfél hónapban, amit meg is ünnepelt egy hedonista hétvégével.

Király Viktor is belevágott Kasza Tibi diétájába és a siker nem maradt el: 1,5 hónap alatt 10 kiló súlyfeleslegtől szabadult meg. Bár Viktor mindig is sportolt, enni is nagyon szeret és az utóbbi hónapokban felcsúszott rá pár kiló.

Folyton harcolok a hedonista énemmel, ráadásul egy édesapa életében nem a kinézete az első, így rám is felszaladt néhány kiló. Most viszont elengedtem az aputestet"

- mesélte az énekes a Blikknek, aki a hétvégén nem fogta vissza magát és finomabbnál finomabb ételekkel ünnepelte meg a súlyveszteséget. Bár először félt újra mérlegre állni, szerencsére kevesebb, mint fél kiló jött rá vissza a hedonista hétvége után. IDE kattintva megnézheted, hogy néz ki Király Viktor tíz kilóval könnyebben.