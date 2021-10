A Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpontjának virológusai és a mohácsi Prophyl Kft. szekemberei közösen fejlesztenek a koronavírussal szemben hatékony készítményt. A kutatást Jakab Ferenc, a PTE virológus professzora vezeti, aki biztató eredményekről számolt be az egyetem honlapján.

A jelenleg fejlesztés alatt álló covid elleni hatóanyagot nem vakcinaként alkalmaznák, hanem a tervek szerint betegségmegelőző készítményeket állítanának elő belőle. A Pécsi Tudományegyetem virológusai lokálisan ható szerként, például orrspray formájában látják benne a lehetőséget, ami elsősorban az orrnyálkahártyán levő vírust semlegesítené - írja a Bors.

De hogyan kerülnek képbe a csirkék?

Létezik egy, a madarakra jellemző antigén, az IgY, amely a kikelő csirke számára biztosítja a kórokozók elleni védelmet. Ezt vonnák ki a tojásokból és használnák a covid-ellenanyag kifejlesztésére. A IgY gén ugyanúgy kerül át a tojásba, ahogyan a beoltott terhes nőknél a vírusok elleni antianyag bejut a magzatba.

Dr. Rusvai Miklós virológus szerint a madarakat be lehet oltani magával a koronavírussal is, de megkaphatják a felnőtteknek szánt vakcinákat is, ugyanis a szárnyasokat nem betegíti meg a kórokozó. Persze a kísérlethez, majd később a gyógyszergyártáshoz nem megfelelőek a háztáji kapirgálók. A kutatáshoz a tyúkokat zárt körülmények között tartják: szűrt levegőt kapnak, a takarmányukat fertőtlenítik, a tojásokat később bevizsgálják és laborokban tesztelik tovább.

"Drága eljárásról van szó, mivel az egész folyamat során szigorú és magas fokú higiéniai körülmények között kell tartani az állatokat, hogy semmilyen kórokozó ne fertőzhesse be a vakcinatojásokat" - mondja a szakember. A tojások darabja akár több ezer forint is lehet. A doktor emellett hozzáteszi, hogy nem ismeretlen módszerről van szó, például az influenza elleni, elölt vírust tartalmazó oltóanyagok is a "tojásos" eljárással készülnek.