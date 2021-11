Hatására megnő az antivirális hatású fehérvérsejtek és lépsejtek száma, ugyanakkor a test belső hőmérséklete is megemelkedik.

Az echinacea segít az interferon hormonok termelődésében, amelyek akkor képződnek a szervezetünkben, amikor vírusok támadnak meg. A kasvirág nagyon fontos tulajdonsága még, hogy gyorsan és hatásosan fellép a fertőzésekkel szemben. Rendszeres fogyasztásával megemelkedik a properdin szintje, ami egy olyan természetes anyag, amely a fertőzések esetén a sejtek ellenálló képességét is megnöveli.

A ginzeng az echinaceával karöltve egy igazi vitaminbomba. A-, B1-, B2-, B6-, B12- és C vitamint, ezenkívül folsavat, mangánt, cinket, különböző olajakat, aminosavat és rezet tartalmaz, amely nemcsak a testünkre, de a szellemi képességeinkre is jótékony hatással van. Egyensúlyban tartja a stresszhormonokat és erősíti a stressz elleni védekezőképességet.

Pozitív hatással van a szellemi tevékenységre, a munkavégzésre, és a koncentrálóképességre. Ha nagyon kimerültünk, és elfáradtunk, a ginseng serkenti a szervezetünk működését.

A ginzeng serkentően hat a szexuális vágyra, és a férfiaknál a teljesítőképességet is fokozza. Hosszú távon fejti ki igazán a hatását, és ha mértékletesen, szünetekkel használjuk, akkor olyan hatásosan erősítheti az immunrendszert, hogy az örgedés lassításában is nagy szerepe lehet. Csökkenti a koleszterinszintet is, és jó hatással van a szívre, valamint az érrendszerre. A ginsengnek a kozmetikában is fontos szerepe van, hiszen a belőle készített termékek hatással vannak a bőr állapotára, hatásosan kezelik vele a bőrhibákat, a gyulladásokat is.

Ne feledjük el a homoktövis áldásos hatását sem, hiszen ez egy igazi csodaszer. A rengeteg hatóanyagnak köszönhetően növeli a test védekezőképességét és a fáradságra is pozitív hatása van. A flavonoidok, a különböző nyomelemek, ásványi anyagok és antioxidánsok semlegesítik a szabadgyököket, erősítik a sejteket, ami által immunerősítő hatással bírnak. A homoktövis bogyójának felhasználásakor van egy fontos szabály: nem szabad hőkezelnünk, hiszen hő hatására a C-vitamin nagy része kárba vész. A homoktövis ezenkívül erősíti a gyomrot, védi a májat és csökkenti a vércukorszintet. Jótékonyan hat a mikrokeringésre, a sebgyógyulást is elősegíti, lassítja a ráncok kialakulását és segít a narancsbőr elleni harcban. Amennyiben plusz kilókkal küzdesz, ez a gyógynövény támogatja az anyagcserét, hatékonyabbá téve a fogyást.

Különleges tulajdonságainak köszönhetően a huminsav nagyon jó méregtelenítő. Véd a szabadgyökök sejtkárosító hatásaitól, javíthatja az emésztést és felgyorsíthatja azokat a biokémiai folyamatokat, amelyek jót tesznek az agynak, a bőrnek és a hormonháztartásnak is. Akik gyakran érintkeznek vegyszerekkel, festékekkel, azoknak ajánlatos a huminsav fogyasztása. Az őszi-téli hónapokban kifejezetten segíthet abban is, hogy ritkábban legyünk betegek, vagy hogy kilábaljunk az esetleges fertőzésekből is.

A grapefruit egy nagyon népszerű gyümölcs, aminek a fogyasztása a hűvösebb hónapokban hozzájárulhat a szervezetünk vitaminellátásához. A grapefruit-magkivonat gazdag C vitaminban és jótékonyan hat a szervezetünkre. Ha úgy érezzük, hogy a szervezetünknek szüksége van plusz támogatásra, vagy ha megfáztunk, esetleg krónikus betegség sújt, akkor nagyon jó választás lehet a grapefruit. Népszerű fegyver lehet a candidafertőzés elleni küzdelemben, de a körömgomba ellen is hatásos.