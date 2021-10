Az egyik hozzászóló szerint Lékai-Kiss Ramóna túl sokat dolgozik, így a gyerekei (Raminak csak egy kisfia van, Noé) rossz példát mutat: "Őszintén! Ennyi tévés műsorvezetés közben a gyerekeid milyen anyamintát kapnak?" - szólt a nem éppen jóindulatú hozzászólás.

Ramóna sem maradt adós, alaposan helyretette a hozzászólót:

"A Ninja Warriort tavasszal forgattuk, a Mintaapákat pedig nyáron. Bár nem tartozom magyarázattal, de most valamiért jólesik válaszolni. Szóval, jelen pillanatban heti két napot dolgozom összesen. Ebből egy a Dancing with the Stars munkálataié, egy pedig az egyéb forgatásoké, fotózásoké! Amit pedig mutatok a fiamnak, az egy nyitott, szeretettel teli világ, ahol emberek nem vádaskodnak az interneten és nem érzik azt, hogy a saját frusztráltságuk okán bántaniuk kell valakit, például azért, mert dolgozik. Ön pont

az az ember, aki akkor is idekommentelne, ha nem dolgoznék. Csak akkor azt, hogy ingyenélő vagyok."