Viszont ez nem jelenti azt, hogy minden jólneveltségünket kidobhatjuk a kukába. Vannak olyan illemszabályok, amiket továbbra is érdemes észben tartani mindkét félnek, ha szeretnénk második, harmadik randit is.

Mutasd ki, ha örülsz a meghívásnak

De csak akkor, ha tényleg így van. Nem kell felesleges köröket futni, és minden invitálásért örömtáncot járni, de a randipartnered biztosan értékelni fogja, ha nem azt érezteted vele, hogy csak muszájból vagy sajnálatból tartasz vele. A férfiaknak ugyanúgy jól esik a pozitív visszacsatolás, mint a nőknek.

Ha valamiért nem tudsz elmenni a randira (de amúgy szeretnél), illik megindokolni, hogy miért nem tudsz elmenni

Csak hogy a partner ne érezze azt, hogy eleve nem is volt kedved találkozni. Ilyenkor illik felajánlani egy új időpontot is.

Ne ültesd fel a partnered, mindenképp időben jelezd, ha nem tudsz ott lenni

Bárkinek bármikor közbejöhet valami, az ördög sohasem alszik. A kiszemelted is biztosan meg fogja érteni, ha valamiért mégsem tudsz megjelenni, de azt már nehezebben, ha órákig toporog valahol, hátha mégis felbukkansz.

Egyáltalán nem illik késni, maximum 5 percet

Bár anyáink még azt tanították, hogy meg kell váratni a férfit, hogy még véletlenül se érezze azt, hogy egyértelműen nyert ügye van, ez ma már inkább hatalmas illetlenségnek számít. Senki sem szereti, ha szórakoznak az idejével. Persze bármikor előfordulhat, hogy nem sikerül időben odaérni valahova, de szándékosan ne borzoljuk a kedélyeket.

Nem illik leszólni a kitalált programot

Ez nem jelenti azt, hogy válogatás nélkül minden programra rá kell bólintani. Ha valamihez nincs kedved, javasolj alternatívát, de közben igyekezz nem megbántani a másikat.

A férfi megy előre éttermekben, kocsmákban

Ha a férfi nem enged előre az étteremben vagy kocsmában, az nem azt jelenti, hogy bunkó, ellenkezőleg, képben van az illemmel. Azért alakult ki ez a szokás, mert az ajtón belépve a férfi feladata, hogy ellenőrizze, biztonságos-e a hely, ha pedig nem az, akkor "ő kapja az első pofont", ne a nő.

Étteremben a férfi kihúzza a széket a nőnek, lesegíti a kabátot, ő adja le a rendelést, és ha pincér nem tölt italt, az is az ő feladata.

Ki fizet az első randin?

Ma már egyáltalán nem egyértelmű, hogy a férfi állja a teljes fogyasztást, de itt megoszlanak a preferenciák. Ha a férfi felajánlja, illik elfogadni, de a számla felezése is teljesen rendben van, és az is, hogy az fizet, aki a találkozót indítványozta.

Csak semmi telefon

Ezt talán mondani sem kell, de randin egymásra koncentráljunk, ne az Instagramot görgessük.

Bármikor, bármire mondhatsz nemet

Akkor is, ha a férfi fizetett egész este. Akkor is, ha a lakásán vagy. Akkor is, ha menet közben gondoltad meg magad. Nincs kivétel.