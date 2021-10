Ahogy arról már mi is beszámoltunk, Fehér Tibornak a lánya, Fehér Tünde Amanda a szülei tudta nélkül titkos beszélgetést folytatott egy fiúval, akivel aztán kedden egy találkozót is megbeszéltek. A fiú - a roma hagyományoknak eleget téve - szerette volna elszöktetni a lányt, azonban Tünde azt írta neki, hogy ha találkoznak is, nem fogja otthagyni a szüleit, és szeretné folytatni a tanulmányait - írja a Blikk.

A keddi találkozón azonban mégis beült a fiú autójába, azóta pedig senki nem látta Tündét.

„Szöktetés áldozatai lettünk! Ez a fiú önkényesen a feleségévé akarja tenni az én érintetlen lánygyermekemet. A magyar törvények szerint ez bűncselekmény, a gyermekem még kiskorú" – mondta Fehér Tibor, a Fekete Vonat egykori tagja.

„Felhívtak videón, a lányomat is láttam, de éreztem, hogy nem azt mondja, amit szeretne... A szülők össze-vissza beszéltek, hogy bele kell törődnöm, hogy a szerelmesek együtt akarnak lenni, de a gyermekem reakcióiból tudom, hogy ő nem a saját döntése alapján van most ott. Láttam a chatelését a fiúval, elolvastam mindent, amit írtak, Tünde nem akar feleség lenni, nem akarta itt hagyni a szüleit, a testvérét és az itteni életét."

Beat értesítette a rendőrséget, miután lánya nem ment haza.

„Gondolkodás nélkül feljelentést tettünk. Elmondtuk, amit tudunk, és most akármennyire nehéz, csak várunk itthon, hogy valami történjen."

A zenész úgy tudja, hogy Tünde Szekszárdon vagy annak környékén tartózkodhat. „Én nem mehetek oda, eszembe sem jut az önbíráskodás, én soha életemben nem szegtem törvényt. A lányomnál nincs személyi igazolvány, úgy vitték el, hogy az minden vagyona, amit épp visel."

„Félek, hogy ezek az emberek, ha véletlenül terhes lesz a lányom és elkezd nőni a hasa, egyszerűen elhajtják otthonról, mert értéktelen lesz a számukra, vagy a másik rossz, ami történhet, hogy áruba bocsátják a testét, de ebbe bele se merek gondolni. Össze vagyok törve, imádkozom egész nap, hogy valahogy hazakerüljön a lánygyermekem" – zárta gondolatait Beat.