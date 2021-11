Dr. Mangó Gabriella orvos-természetgyógyász az elmúlt másfél év vizsgálatai, valamint saját tapasztalatai alapján egyre biztosabb abban, hogy a koronavírus az erek gyulladását okozza. Ennek köszönhető, hogy a vírus minden emberi szervre képes kihatni, és súlyos betegségeket is okozni.

A covid a legnagyobb pusztítást a tüdőben végzi. A doktornő elképzelhetőnek tartja, hogy a vírus azért a légzőszervet támadja meg legelőször, mert ott található a legsűrűbb érhálózat. Sokat hallhattunk arról, hogy az idősek vannak a legnagyobb veszélyben, Mangó Gabriella szerint ez is az erekkel van összefüggésben.

„A keringés idősebb korban már rosszabb. Az ő esetükben nyilvánvaló, hogy az érfal sérülése, az ér gyulladása többször előfordulhat, és az ő szervezetük jobban el is használódott már. Éppen ezért ők a legveszélyeztetettebbek" - mesélte a Ripostnak a szakember.

A vírus azonban nemcsak akkor okozhat panaszokat, amikor igazoltan bennünk van, hanem akár évekkel később is felbukkanhatnak szövődmények: "Egy év után is gyakran előfordulnak keringési megbetegedések, többször megjelenik a karzsibbadás vagy a végtagok elszíneződése. Előfordul az is, hogy hidegre adott válasznál a páciens szája lila lesz, miközben már hónapok óta túl van a Covidon" - magyarázza a doktornő.

„Háziorvosként én annyit tehetek, hogy minél kevesebb ember kerüljön kórházba. A beteg ágya mellett „állok", így tudok segíteni. Ezt követően a kórházi kezelés már a páciensek életben tartásáról szól. Nagyon sok tragédiát látok és olvasok róla naponta. Ezért is buzdítok mindenkit az oltásra" - mondja Gabriella, aki szerint az oltással az érszövődmények elkerülhetőek.