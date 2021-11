Miközben folyamatosan nő az első, illetve már a harmadik oltást is felvettek száma, a világon továbbra is égető szükség van a további vakcinákra.

A hazánkban is jól ismert Pfizer-BioNTech, a Szputnyik, az AstraZeneca vagy éppen a Moderna vakcina mellett novemberben egy újabb oltóanyagot engedélyezett világszintű használatra a WHO. Az Egészségügyi Világszervezet most az indiai Bharat Biotech fejlesztését hagyta jóvá.

A cég oltóanyaga, a Covaxin nevű vakcina a kínai Sinopharmhoz hasonlóan elölt vírust tartalmaz. A több mint egymilliárd lakosú Indiában 100 millióan már megkapták a Covaxint, valamint számos afrikai és közel-keleti országban is oltanak vele. A WHO döntése nyomán most már a világon bárhol nyugodtan használhatják 18 éven felülieken.

A Covaxin hatóanyaga ugyanis megfelel a koronavírus elleni védelemre vonatkozó szabályoknak, és az előnyei messze meghaladják a kockázatokat. Az oltóanyag 77,8 százalékos hatékonyságot mutat a Covid-19-cel szemben, valamint 65,2 százalékban hatásos a hazánkban is egyre több embert megfertőző Delta variánssal szemben - írja a Világgazdaság a The Times of India cikkére hivatkozva.