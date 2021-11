Krausz Gábor a Családom és egyéb receptfajták című könyvében nemcsak az ételekről ír, de magánéleti titkokat is elárul az olvasóknak. A szép emlékek mellett sötét titkairól is lerántotta a leplet és beszámolt arról, hogyan szokott rá a drogokra.

"Nagyon naiv voltam, amikor ezt a szakmát kezdtem. Szerencsére, fiatalon nem kerültem soha olyan társaságba, ahol kipróbálhattam volna a drogokat. Külföldön bekerültem az első komolyabb munkahelyemre, akkor nem igazán értettem, hogy a 18-20 éves srácok, hogyan bírják a munkát reggel nyolctól éjfélig úgy, hogy utána bulizni mennek és már kezdik is a következő napot . Ezt hetente többször is megcsinálták. Eszembe sem jutott, hogy bármiféle kábítószert használhatnak. Én 30 évesen kerültem először olyan helyzetbe, amikor elgyengültem és nem tudtam nemet mondani. Szerintem ennek is köszönhetem azt, hogy nem vittem túlzásba, nem lettem függő" - mondta a Borsnak Krausz Gábor. Ha mindez tíz évvel korábban történik, ez a könyv nem születhetett volna meg" - írta könyvében. Elárulta, az egyik buliban megismerekdett egy lánnyal, akitől elfogadta a felkínált tablettát. Nem volt elég erős, hogy visszautasítsa. "Rövid időn belül »kijózanodtam«, és voilá!, mindenki kedves és szimpatikus lett körülöttem, megszűntek a gátlások, és pörögtünk tovább az éjszakában" - árulta el.