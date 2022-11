A pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve: avagy nem az a lényeg, hogy milyen gondoskodó szívvel töltjük meg a madáretetőket, hanem az, hogy eközben szem előtt tartsuk az állatok érdekeit is.

Sajnos sokan közönséges házi ételmaradékot tesznek ki az otthonuk közelébe madáretetés címén, mondván, az éhenpusztulás ellen az is megteszi. (Persze ez attól függ, mit esznek a háziak, mert ha natúr fekete szotyolát kölessel, akkor nem szóltunk.)

Első lépésként tisztázzuk, hogy a madarak sikeres átteleléséhez nem esszenciális az etetés, hiszen azelőtt is megvoltak nélküle, hogy az emberek letelepedtek a falvakban, városokban. Inkább afféle kedveskedésként, a madárvédelem és- megfigyelés szerves részeként érdemes rá tekinteni, éppen ezért fontos, hogy speciális igényeiket figyelembe véve várd az állatokat, amikor beköszönt a hűvős időszak.

Az etetést már október közepén elkezdheted és egészen március végéig, vagy a fagyok megszűnéséig folytathatod.

Egészséges madármenü tálalva!

A legegyszerűbb az állatkereskedésekben, nagyobb élelmiszerüzletekben, barkácsáruházakban kapható pinty- vagy hullámospapagáj-eleséget vásárolni, de tökéletesen megteszi a natúr, ipari fekete napraforgómag is. Utóbbit érdemes kisebb magokkal, például kölessel és szezámmaggal kiegészíteni, hiszen nem minden madár csőre elég erős ahhoz, hogy feltörje a szotyihéjat.

„Desszertként" erősíts az etető falára vagy a fák törzsére nyers almát, illetve fürtökben lógatott, szintén nyers, cukrozatlan bogyós gyümölcsöket, mert ezek természetes cukortartalma segíti a madarakat a téli zsírraktározásban.

A magas olajtartalmú natúr – tehát nem pirított és sózott – diófélék, például a közönséges dió, a kesudió, illetve a földi- és törökmogyoró is fontos eleségnek számítanak magas kalóriatartalmuk miatt.

Állati zsiradékkal, főtt tojással, túróval, szárított lisztkukaccal, illetve vajtéglával is kínálhatod a kis vendégeket, de ha egyszerűbben szeretnéd megoldani a teljes értékű táplálást, szerezz be hálóban kapható, úgynevezett cinkegolyót, amit bárhová felfüggeszthetsz!

TILTÓLISTA • kenyér, péksütemények

• sós, zsíros húsfélék

• pattogatott kukorica, chips, pirított, sós magvak vagy diófélék

• csontkukac (nem azonos a lisztkukaccal)

• száraz kutya- vagy macskaeledel

• étkezési, fűszeres tepertő

Milyen etetőt válassz?

Ha van rá mód, próbálj meg a talaj közelében és magasabb szinteken is étkezési lehetőséget biztosítani a madaraknak, hiszen a különféle fajok más-más módon szeretnek táplálkozni. Ügyelj arra, hogy szélvédett, fedett helyre tedd az etetőt – még jobb, ha alapvetően tetővel ellátott modellt választasz. Ha csak egy műanyag tálcába szórod a magokat, fúrj az aljára pár lyukat, hogy a felesleges víz kicsoroghasson! Bármelyik variáció mellett döntesz, az etetőt mindenképp takarítsd és töltsd fel rendszeresen!

Ne csak etess, itass is!

Bár logikusnak tűnhet, hogy a madarak télen a hócsipegetés által oldják meg a folyadékbevitelt, sajnos a fagyos időszakban nem mindig áll rendelkezésükre ez az opció. Ezért érdemes műanyag virágalátétben vagy bármilyen hasonló tartályban langyos vizet biztosítani az állatok számára, melyben fürödhetnek is.

Azért ideális megoldás műanyagot választani, mert a fémhez odafagyhatnak, a kerámia pedig elrepedhet. Tégy a tálba egy fadarabot, melyet nem lep el a víz, hogy a látogatók onnan is élvezhessék az itató előnyeit!

All inclusive ellátás

Tökéletes házigazdává válhatsz, ha az etető közelébe minimum két méter magasságban odút is elhelyezel, ahol a madárkák átvészelhetik a szeles, fagyos éjszakákat, de akár a zordabb nappalokat is. Fontos, hogy akárcsak az etetőt, ezt is rendszeresen ellenőrizd és takarítsd!

Nyitókép: AFP