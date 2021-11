Gelencsér Timi olyan titokról rántotta le a leplet a Hal a tortán című műsorban, amiről eddig még soha nem beszélt. A Dancing with the Stars online riportere elárulta, hogy 17 éves korában bűvészsegédként dolgozott, így többször kettéfűrészelték, sőt, olyan is volt, hogy vasakkal szúrták át a testét. Pályafutása azután ért véget, hogy megműttette a melleit.

Éveken keresztül dolgoztam, mint bűvészsegéd, és nagyon sokmindent láttam. Rengetegszer bújtam dobozokba, átszúrtak égő vasakkal, félbevágtak. Csak aztán megcsináltattam a mellemet, és nem fértem be a dobozokba, úgyhogy véget ért a karrierem – mesélte Timi, aki Londonban volt egy bűvész asszisztense.

"Főleg a dobozos mutatványok igényeltek sok felkészülést, hihetetlenül pici helyekre kellett bepréselnem magam, még a lábujjamnak is külön megvolt a helye, hogy beférjek. És úgy történt, ahogy elmondtam: a mellműtétem után valóban fel kellett hagynom a bűvészmutatványokkal, mert többé nem fértem be"

– mondta a Blikknek Timi.