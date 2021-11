Berki Krisztián amellett, hogy élőben közvetítette kislánya születését, nyereményjátékot is csinált a szülés kapcsán. Az újdonsült, kétszeres apuka most megosztotta követőivel, ki nyerte a százezres főnyereményt.

Berki Krisztián a játék keretein belül arra kérte a résztvevőket, hogy tippeljék meg a baba súlyát, és azt, hány centivel jön a világra. Elárulta, hogy több mint nyolc ezren játszottak velük a Facebookon és az Instagramon, és összesen 68-an tippelték meg tökéletesen, hogy Emma Katarina 3200 grammal és 56 centivel jön a világra.

Berki a 68 szerencsés közül csak egyet sorsolt ki, Mazsit élőben tárcsázta, sőt, egy megható, a feleségének címzett levelet is megosztott követőivel.

„Nagyon jól van a legkisebb Berki" -mondta az adásba bekapcsolt Mazsi a kislányáról, akiről azt is elárulta, hogy alszik, eszik, és nézelődik egész nap. Berki egy megható levelet is felolvasott, amiben ezt írták:

„Fantasztikus nő vagy Mazsi, elmondhatatlanul hálás vagyok neked és szerintem sok női embertársad is, amiért lehetőséget adtatok nekünk arra, hogy élőben láthassuk, milyen is egy gyermek világra szentülése. Evvel is erőt adva minden nőnek, akire ez a csoda vár(...)"

Berki Krisztián azért olvasta fel a levelet, hogy az emberek megértsék, ezért az elégedett, leendő szülőkért vállalták a szülés élő közvetítését. A közszereplő kislánya hangját is megmutatta a videóban, majd kihúzta a szerencsés győztest, aki 100 ezer forinttal lett gazdagabb.