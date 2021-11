De mit is jelent a felelős állattartás?

A kutyatartás nemcsak arról szól, hogy magunkhoz veszünk egy aranyos szőrcsomót, aki onnantól kezdve majd alkalmazkodik az életvitelünkhöz és kedves, szórakoztató társunk lesz. A kutyatartás hatalmas felelősség, és a felelősségvállalás már ott elkezdődik, amikor eldöntjük, hogy honnan szerezzük be az ebet.

A szaporítók ellen hosszú évek óta folyik a küzdelem. Nemcsak az állatvédő szervezetek, hanem a különféle apróhirdetési oldalak is sokat tesznek annak érdekében, hogy felületükről kitiltsák azokat, akik felelőtlenül, pusztán az anyagi érdekeket szem előtt tartva árulják a sokszor rettenetes körülmények között tartott, beteg állataikat.

A Jófogás például 2020 áprilisa óta folyamatosan és végleg törli a gyanús hirdetéseket, valamint tavaly több hónapos edukációs-és szemléletformáló kampányt is indított az ügy érdekében. A kampányt idén a Jobb gazdi leszek interaktív oktatóvideó-sorozattal folytatták, amelyben Földes Eszter és Korom Gábor kutyaszakértő is segít a kutyatulajdonosoknak az első közösen töltött hónapok megkönnyítésében.

Felmérések szerint a gazdák nagy része úgy gondolja, hogy a felelős állattartás kimerül a chip belövetésében, a táplálásban és az oltások beadatásában. Sajnos ez korántsem elég egy életnek. Onnantól kezdve, hogy magunkhoz vesszük, nemcsak a létezéshez szükséges minimumot kell megadni neki, hiszen az élete és annak minősége semmi mástól nem függ, csak és kizárólag a gazdától. Nézzük, mik a felelős állattartás alappillérei!

Biztosítani kell számára a megfelelő életkörülményeket

A kutya nem láncra és nem ketrecbe való. A kutya társállat, tehát az őt befogadó család közelében érzi jól magát. Fontos számára a megfelelő fekhely, az aktivitás, a közös programok, a séta - igen, még a kertes házban élő kutyáknak is. Nem a gazda, hanem az állat igényei szerint kell megfelelő életkörülményeket biztosítani a befogadott családtagnak.

A kutya és a környezete

Fontos egymás környezetének tiszteletben tartása. A kutya viselkedése elsősorban a gazdáján múlik, tehát az ő feladata, hogy mások életterét is szem előtt tartva gondoskodjon kutyájáról. Ebbe beletartozik, hogy a sétáltatás alkalmával a gazda felszedi kutyája után a piszkot, és hogy megtérítse az esetlegesen kutyája által okozott károkat. Továbbá :a kutya saját környezetének rendben tartása is gazdájának a felelőssége. A kinti kutya nem élhet a saját ürülékében és szüksége van saját, kényelmes fekhelyre. Védeni kell az időjárás viszontagságaival szemben is. Akármilyen cudar idő jön, megfelelő helyet kell biztosítani számára akkor is, ha esik, és akkor is, ha farkasordító hideg van.

A kutyát szeretni kell

A kutyával való kapcsolatnak kölcsönös szereteten kell alapulnia. Nem azért van ott a négylábú, hogy rajta töltsük ki dühünket, megalázzuk, bántsuk. A felelős gazdának ugyanúgy figyelembe kell vennie kutyája érzéseit, mint egy másik emberét.

Nem mindegy, mivel eteted

Nem csak a vasárnapi ebéd maradékát kell odaadni a kutyának, nem konyhamalac. Ahogy az ember, úgy a kutya számára is fontosak a vitaminok és a megfelelő táplálék, nem véletlenül léteznek száraztápok és kifejezetten kutyák számára készített konzervek. Természetesen főzni is lehet a kutyánknak, ha időnk engedi, de ott is az állat számára fontos tápanyagokra kell helyezni a hangsúlyt.

Az ivartalanítás fontos

Országunkban több millió kóbor kutya él, akiknek valahol, valamikor volt egy felelőtlen gazdájuk. Ezt a több milliós számot egy egyszerű rutinműtéttel csökkenteni lehetne. A legnagyobb problémát a már említett megélhetési szaporítók és a felelőtlen gazdák okozzák. Az ivartalanítás a különféle betegségek megelőzésében is a segítségünkre lehet. Szukáknál például a méhgyulladásos- és daganatos betegségek kialakulásának esélye csökkenthető ezzel a beavatkozással, kan kutyáknál a prosztatadaganat, a végbelet és a heréket támadó daganatok kialakulása kerülhető el.

Védeni kell az egészségét

A kutyatartás nem olcsó mulatság. Rendszeresen kell oltatni, védeni kell a kullancsoktól, parazitáktól. A néhány havonta esedékes állatorvosi és kutyakozmetikusi vizit több ezer forintos kiadást jelent alkalmanként. A kutya egészsége egyedül a gazda felelőssége. Mielőtt bárki magához vesz egy állatot, érdemes előre számolni a lehetséges kiadások mértékével, tájékozódni, mi mennyibe kerül, hogy ne érje meglepetés a büdzsénket.