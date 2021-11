Bódi Csabi fia hatalmas meglepetést tartogatot apja számára. A fiú a Hal a tortán forgatásán, zöldségpucolás közben avatta be a zenészt arról, hogy ő már február óta vőlegény. Bódi Csabi szeme kikerekedett a hír hallatán, majd fia cuccolta tovább: Nem is vetted észre, hogy gyakorlatilag már nem is lakom itthon...

A zenész elmesélte a Blikknek, hogy azóta megismerkedett menyével és Szilvi egyből elnyerte leendő apósa szimpátiáját. Bódi Csabi tovább büszkélkedett fia választottjával és azt is elárulta: bízik abban, hogy hamar érkeznek majd az unokák: