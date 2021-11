Szülinapi gyertyáján a 33 helyett a 333-as szám szerepelt, jelezve azt, hogy addig is szívesen élne...

... majd az alábbi fotóval harangozta be negyedik könyvét. "Érkező 'Csemetém' azért jön a világra, hogy segítsen megtalálnod magadban a kifogyhatatlan lelkierőd. Megtalálni, erősíteni, és meg is tartani" - írta a fotóhoz az Instagramon Fanny.

Hotzleiter Fanny másfél éves volt, amikor izomsorvadást diagnosztizáltak nála. Akkor azt mondták szüleinek, hogy maximum 18 évig él majd, ám ő már betöltötte a 33. életévét is. A magánélete és a karrierje is szépen halad, most pedig egészségügyi szempontból is óriásit fejlődött, megtette első lépéseit, a mit akkor meg is mutatott.