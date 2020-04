Ahogy azt korábban megírtuk, Mosolykának gyerekként az orvosok 18 évet jósoltak. Már elmúlt 30 éves, és szándékosan nem használja a diagnózis szót, mert úgy érzi, az orvosok bélyegként rakták rá. Ő köszöni szépen jól van, Mosolyka néven blogot indított, két könyvet írt, valamint élete párját is megtalálta, akivel kisbabát is szeretnének.

A magánélete és a karrierje is szépen halad, most pedig egészségügyi szempontból is óriási fejlődést produkált, amiről a közösségi oldalán tájékoztatta a követőit. Frissen közzétett posztjában azt írja, 43 percig állt a konduktora nappalijában:

"Közel sem könnyen ment ez az állomás elérése az álmomnak, hogy 23 év után újra járjak, de megérte. Megérte kitartani és megéri tovább MENNI. Szó szerint is.

Az úton volt mindenféle. Kiakadás. Sírás. Hiszti. Félelem. Fájdalom. Szomorúság. Gyengeség és még sorolhatnám. Csupa olyan, amit talán a siker mellett már annyira nem irigyelhető. Viszont vele járt. Én pedig járni szeretnék, ezért megyek ezen az úton is tovább. Már hiányzik, hogy újra gyakorolhassak. Hogy újra korlátozás nélkül mehessek."