Az Origo Sport LIMIT című műsorában élsportolók tesznek próbára két népszerű tartalomgyártót, akik epizódról epizódra mindig új számban próbálják majd legyőzni egymást.

Henry Kettner kajakozóként profi pályafutással büszkélkedhet, de végül azonban a tenisz mellett tette le a voksát. A fiatal influencer, aki Instagramon több mint kétszázezer követővel büszkélkedhet, 27 évesen egy másodosztályú csapat tagja, de elmondása szerint számára ez csak egy hobbi.

Kempf Zozo 25 évesen BMX-bajnok, de emellett rengeteg extrém sportba belelekósolt már, és megfordult már az Exatlonban, valamint a Ninja Warriorban is. Az Instagramon több mint háromszázezer követője van.

Ők ketten a LIMIT műsorvezetői, akik a műsorban versengenek is egymással, és az ő külön bajnokságuk az egész évadra biztosítja az izgalmat és a feszültséget.

A cél az, hogy kiderüljön, milyen emberfeletti sportteljesítményre képesek a bajnokok, ezzel egyetemben pedig minden epizódban érdekes információkat tudhatunk meg az adott sportról és sportolóról.

A sportágak kiválasztásánál a népszerűség és a látvány volt a két fő szempont. A sportolók aszerint kerültek kiválasztásra, hogy kik azok a fiatalok, akik jelenleg aktívak, és remekelnek a saját sportágjukban.

A főszereplő sportoló, Tótka Sándor olimpiai bajnok kajakozó és ő az, aki vendégül látja a műsorvezetőket, megmutatja a felkészülésüket a kulisszák mögött, és Zozonak valamint Henrynek kitalál egy olyan kihívást, amiben összemérhetik tudásukat.

Hatalmas ötlet volt ez a műsor, nagyon örülök, hogy részt vehetek benne!" - jelentette ki Kemp Zozo, hozzátéve:

"Sokan nem látnak bele az élsportolók életébe, nem látják át, hogy hogyan épül fel, ahogy a felkészülési részét sem. Nagyon fontos, hogy ezt bemutatjuk. Jó, ha látja a néző, hogy akár két kezdő számára is élvezetes lehet az élsport, hogy lehet játékosan is csinálni. Annyira élveztem, hogy egyáltalán nem is munkaként tekintettem erre a tíz részre."

Henry Kettner is jó élményekkel zárta a forgatást: "Mindenki nagyon kedves és együttműködő volt, fantasztikus volt testközelből látni azt az alázatot, amivel ezek a nagyszerű sportolók fordunak a sportáguk felé. A LIMIT-nek köszönhetem, hogy megismerhettem Bánhidi Bencét, ez számomra legalább olyan emlékezetes volt, mint az, hogy rosszul lettem Keszthelyi Vivien mellett,

és ki kellett szállnom az autóból",

A LIMIT november 29-én indul. A műsor célja, hogy népszerűsítse és megmutassa, mekkora kitartást igényel az élsport.