Az énekesnő néhány héttel ezelőtt örömmel osztotta meg a nagy hírt, hogy novemberben a majdnem kétéves Hannaróza bölcsödébe fog járni.

A beszoktatással a kezdetekben semmi gond nem volt, ám a kislány - aki egyébként már beszélni is elkezdett - a beszoktató időszakot követően belázasodott és hosszú ideig betegeskedett. Még nincs egy éve, hogy az énekesnő és a családja megfertőződtek a koronavírussal, így az édesanya megijedt, és azonnal fel is hívta egy orvos ismerősét - írja a Ripost.

„Felhívtam egy nagyon kedves orvos ismerősömet, hogy megkérdezzem, mivel tudnám Hanni – és természetesen az egész család – immunrendszerét jól megerősíteni, hogy felkészüljünk a közösség esetleges veszélyeire. És akkor olyan választ kaptam, amit egyáltalán nem akartam hallani, pedig akkor már a szívem mélyén tartottam tőle, hogy ez az opció előfordulhat (és a belső hang is kezdett suttogni). Az orvos ismerősöm elmagyarázta, hogy a covid miatt olyan mértékben lesterilizáltuk magunkat, hogy most az amúgy viszonylag könnyebb lefolyású, általában enyhébb tünetekkel járó betegségek is sokkal jobban megviselik a szervezetünket és sokkal könnyebben is kapja el, aki amúgy hajlamosabb az ilyen típusú felső légúti bajokra" – írta a csalad.hu-n vezetett blogjában az énekesnő.

Az orvos azt javasolta, hogy ne most szoktassák közösségbe Hannarózát, amennyiben másként még néhány hónapig meg tudják oldani a felügyeletét.

„Mivel sosem adom fel könnyen, azért a biztonság kedvéért felhívtam pár kisgyerekes barátnőmet, akik megerősítették, hogy általában egy hét közösség után minimum tíz nap otthonlét következik, sőt, van olyan barátnőm, ahol szeptember eleje óta mindössze két hetet volt bölcsődében a gyerek. Ekkor már tudtam, hogy nincs értelme küzdeni, Hanni nem fogja most elkezdeni a bölcsit."