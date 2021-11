Pár nappal ezelőtt egykori filmbeli partnere, Pierre Cosso osztott meg egy közös fotót a nagy nap alkalmából. Pierre és Sophie a nagy sikerű Házibuli második részében, az 1982-ben bemutatott A házibuli folytatódik című filmben játszottak együtt.

A duót azóta is imádja a közönség, nem meglepő, hogy ez a régi közös kép is felrobbantotta az internetet. A még ma is sármos Pierre ma már zenészként keresi a kenyerét és előszerettel posztol magáról az Instagramra, a hölgyek legnagyobb örömére.