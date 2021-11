Minden gyerek játszott már azzal, hogy az égre nézve próbálta kitalálni, milyen formát öltenek a felhők. Ez a művész azonban még felnőttként is gyakran kémlelte az eget és úgy döntött, mindenkinek megmutatja, ő milyen alakokat lát a bárnyáfelhők formáiba. Alkotásait a Rayando nubes nevű Instagram-fiókján osztja meg és azt is elárulta, hogyan kezdődött a projektje. Egy stresszes munkanap után leült egy lépcsőre, felnézett az égre és egy kiskutya alakú felhőt látott, amit gyorsan le is rajzolt. Azóta folyamatosan megosztja a felhőkkel készült rajzait a követői legnagyobb örömére.

