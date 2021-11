„A feleségem ezzel foglalkozik, meditál, és kapcsolatban van a túlvilági lelkekkel, úgyhogy ez nálunk mindennapos téma. Eddig nem tanultam el tőle, de tervezem, hogy elsajátítsam ezt a tudást, mert én is szeretnék beszélgetni velük. Azzal kell elkezdenem, hogy el kell olvasnom A kék vér gyermekei című könyvet Purisaca Golenya Ágnestől. Itt kezdődik a tudás. Sokat kell tanulnom, hogy kinyissam a harmadik szememet" – meséli a friss HOT! magazinban.



A 72 éves művész már fiatalon is hitt a szellemvilágban, eljárt a szeánszokra a mestere otthonában és a mai napig vallja, hogy nem létezik halál. Reviczky erről is beszámol a friss HOT!-ban! Keressétek digitális formában is, a digitalstand.hu/hot oldalon!