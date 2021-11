ByeAlex a legutóbbi élő showban kemény kritikát fogalmazott meg Csobot Adél versenyzőivel, a The Palace nevű zenekarral szemben, akik nem hagyták annyiban a dolgot, Instagram-oldalukon reagáltak Alex szavaira.

"Én azt gondolom, hogy a Rock and Rollhoz nem tej és kakaó kell, hanem egy kis vodka" - magyarázta Alex az élő showban.

"Sajnos egy olyan országban, ahol 900 ezer alkoholista él, úgy érezzük, hogy fontosabb üzenet az, hogy ital nélkül is lehet jót bulizni. Illetve, hogy ezt a döntést mindenki maga hozhassa meg a brutális társadalmi nyomás nélkül és ne az legyen a norma, hogy mindenki a sárga földig issza magát" - reagált most a közösségi oldalon a The Palace.

"Na akkor jól megértettétek, amit szerettem volna mondani...Nyálas képmutatás" - vágott vissza a mentor.