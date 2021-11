A YouTube-ra feltöltött videók alatt több lehetősége is van az embernek arra, hogy kifejezze véleményét. Rákattinthat a "tetszik" vagy a "nem tetszik" gombokra, illetve kommentelhet is. Ezeket a videók tulajdonosai könnyen szabályozhatják, ki is kapcsolhatják bármelyik ilyen funkciót. A portál azonban most elveszi az egyiket.

Ezentúl nem lehet majd nyilvánosan látni, mennyi "nem tetszik" reakció érkezik a videókra. A cég azzal indokolta a döntést, hogy ezzel szeretnék elejét venni a célzott támadásoknak, lejárató kampányoknak. Sokak azonban nem értenek egyet velük, ByeAlex közösségi oldalán adott hangot ennek:

"De utálom már ezt a písziskedést. Aki nem bírja a kritikát ne menjen közösségi felületre feltölteni. Szerintem kifejezetten fontos az a k*rva dislike is! Mert a következő majd az lesz, hogy az se lesz, meg like bar se. Én kaptam már annyiféle kommentet meg reakciót, amit elképzelni is nehéz, de mindig kiálltam a munkáimért/magamért."

"Amúgy is mindig azt mondtam, hogy egy előadó nem csak a tapsért áll a színpadon, néha kővel is megdobálják. Én is azt tartom, hogy pl. ami mondjuk a facebookon megy kommentekben sokszor túlzás, és igenis szabályozni kellene jobban. De én pont a like bar jelenlétét mindig is fontosnak gondoltam" - zárta a bejegyzést a zenész.