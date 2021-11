"Teljesen mindegy, milyen munkád van, ha nem találkozol a pároddal, az hatással van rád, a hangulatodra. Kimész a pályára, de nem megy a játék, mert folyton a szexre gondolsz" – nyilatkozta Nick Kyrgios hatszoros ATP-tornagyőztes ausztrál teniszező.

"Nehéz a legmagasabb szinten teljesíteni, amikor az érzelmi és a fizikai kapcsolat is hiányzik. Én vagyok a legnyűgösebb, ha sokáig nem láthatom a párom" – vallotta be a 26 éves teniszező.

A magyar válogatott jégkorongozója, Sofron István egyetért vele, elmondta, hogy a kedvese pozitív energiákkal tölti fel, hiánya viszont negatív hatással lehet rá.

"Minden embernek, így a sportolóknak is stabil hátteret jelent a család. Elengedhetetlen ahhoz, hogy jó teljesítményt nyújtsunk az élet bármely területén. Nem egyszerű megfelelni az elvárásoknak, gondoljunk csak bele, például Kyrgiosszal szemben milyen követelményeket állítanak fel" - mondta Sofron. - "Amikor valakit magány gyötör, az megviseli mentálisan és fizikálisan is. Ez az eredményekben is megmutatkozik. Ha nem tud velünk lenni a párunk, a szexuális életünk is megváltozik, és azt a feszültséget, ami ilyenkor felgyülemlik, nem egyszerű máshogy levezetni."

Szalay Balázs tereprali-versenyző elmondta, szerinte nem mindenkire igaz, amit Kyrgios mond:

"Autóversenyzőként más a mi helyzetünk. A vezetés nekem óriási adrenalint ad, hatalmas élvezet, ha nyomom a gázt és száguldunk. A koncentrációmat is teljesen lekötni, semmi másra nem gondolok közben, csak és kizárólag az útra fókuszálok" - mondta Szalay a Blikknek.

"Két szakasz között pedig már csak a pihenésre jut idő. Amikor megyek például a sivatagban, s az autóban negyven-ötven Celsius-fok van, örülök, ha levegőt, kapok, olyankor a család sem jut eszembe. A teniszezők mérkőzései rövidebbek, ott sokkal több idő jut arra, hogy magányosnak érezzék magukat, és hiányolják a párjukat."