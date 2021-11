Hosszú éveken keresztül nem lehetett hallani róla, most azonban hazalátogatott Magyarországra.

Hient még 2008-ban ismerte meg az ország a Megasztár negyedik szériájában. Egy ideig jelen volt a haza zenei életben, de 2015-ben Amerikába költözött, és a Berklee College of Music könnyűzenei szakán kezdett tanulni. Jó ideje nem látogatott Magyarországra, azonban most mégis hazajött, és a Palikék világa by Manna című műsorban mesélt az elmúlt évekről.

Hien elmondta, hogy továbbra is zenél, de nem ezzel keresi a kenyrét. Művészetét jelenleg gyógyításrA használja.

"Tavaly elkezdtem dolgozni egy neurotechnikai cégnek, ők mentális betegségeket szeretnének gyógyítani különböző alternatív megoldásokkal. Olyanokkal, melyekben nincs gyógyszer... Olyan jó hatást kell kiváltani az agyhullámaidból, hogy az segítsen, mondjuk a depresszión."

Hien arról is beszélt, jelenleg van-e különleges személy az életében:

"Éppen ahol vagyok, ott vannak kis barátok, de nincs semmi komoly. Nyitott lennék rá, de még nem talált meg. New Yorkban, ahol lakom, ott a komoly kapcsolat nehéz ügy, mert a korombeliek nem nagyon szeretnének még elköteleződni. Ott teljesen más a randikultúra."